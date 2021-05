Ultimo saluto a una delle insegnanti uccise nella sparatoria

Ultimo saluto per una delle insegnanti uccise nella sparatoria della scuole di Kazan, in Russia, dove sono morte nove persone – tra cui sette giovani – per mano di un 19enne armato di mitragliatrice. Elvira Ignatyeva era insegnante di inglese da quattro anni, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale Tass. Oggi giorno di lutto in città e scuole chiuse.

