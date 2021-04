Per l'omicidio dell'allevatore José Luis Iranzo e dei due membri della Guardia civil Victor Romero e Victor Jesus Caballero nel 2017

Norbert Feher, più noto sui media come ‘Igor il russo’, è stato condannato all’ergastolo in Spagna. Lo ha riferito El Pais. Il tribunale ha stabilito l’ergastolo con sospensione della pena possibile dopo 30 anni per un omicidio, due condanne a 25 anni di detenzione per altri due omicidi. Feher è stato condannato per l’omicidio dell’allevatore José Luis Iranzo e dei due membri della Guardia civil Victor Romero e Victor Jesus Caballero nel 2017.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata