La sparatoria è avvenuta a poche ore dalla condanna di Derek Chauvin

(LaPresse) A pochi giorni dalla condanna di Derek Chauvin per la morte di George Floyd, nuovo video choc diffuso dal dipartimento dello sceriffo di Contra Costa, in California: le immagini della bodycam mostrano l’agente Hall sparare a Tyrell Wilson, 33 anni, pochi secondi dopo avergli chiesto di lasciar cadere un coltello. I fatti sono accaduti l’11 marzo scorso, secondo l’agente Wilson aveva lanciato pietre contro le auto della polizia. Il video è stato diffuso mercoledì; lo stesso giorno i pubblici ministeri della contea hanno accusato Hall di omicidio colposo e aggressione in una sparatoria, risalente al 2018, in cui è morto un filippino.

