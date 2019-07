Tim e Vodafone siglano partnership per condivisione rete mobile

di mbb/vsc

Roma, 26 lug. (LaPresse) - Tim e Vodafone hanno siglato una partnership per la condivisione della rete mobile. L'intesa, che fa nascere la più grande Towerco in Italia, viene presentata all'Accademia dei Lincei a Roma. "Oggi nasce una grande società, anzi trasforma una società, che diventa molto importante di prima: sarà controllata da Tim e Vodafone", ha detto Luigi Gubitosi, amministratore delegato Tim. Aldo Bisio, amministratore delegato Vodafone Italia, è presente alla conferenza stampa assieme a Giovanni Ferigo, amministratore delegato Inwit, che ora gestisce 11mila torri circa per Tim, le quali andranno ad unirsi alle 11mila di Vodafone. Tim e Vodafone si divideranno il segnale attivo su base regionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata