Tim, da Antitrust multa da 4,8 mln per pratiche commerciali scorrette

di lal

Milano, 13 gen. (LaPresse) - Antitrust ha concluso un'istruttoria nei confronti di Tim, accertando due violazioni del Codice del consumo, e ha deciso sanzioni per un importo complessivo di 4,8 milioni di euro. Lo annuncia una nota. L'Autorità ha rilevato per Telecom Italia la violazione dell'art. 22 e dell'art. 65 del Codice con pratiche commerciali scorrette nella promozione di offerte di Winback e servizi non richiesti.

(Segue)

