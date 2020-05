Tesoro fa il pieno in asta 7,5 mld Btp a 5 e 10 anni, tassi giù

di fct

Milano, 29 mag. (LaPresse) - Il Tesoro ha fatto il pieno assegnando tutti i 7,5 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni offerti nell'asta odierna. Via XX Settembre ha collocato nel dettaglio 2,5 miliardi di Btp a 5 anni (scadenza luglio 2025) e 4 miliardi di Btp a 10 anni (scadenza agosto 2030). In calo i tassi, che per quelli del Btp a 5 anni si attestano allo 0,91%, mentre per il Btp a 10 anni all'1,42%, in diminuzione rispetto al tasso dell'1,78% della scorsa asta di aprile. La domanda è stata pari a 1,4 volte l'offerta per i titoli a 5 anni e a 1,27 volte l'offerta per i Btp a 10 anni. Il Tesoro ha inoltre collocato 1 miliardo di Ccteu a 4 anni, pagando un tasso dello 0,53%.

