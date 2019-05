Lettera Ue, la risposta del governo: "Revisione della spesa con riduzioni sul welfare". Di Maio: "Non taglio Rdc e quota 100. Subito vertice con Conte, Lega e Tria"

"Il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022". E' quanto si legge nelle anticipazioni della lettera che il ministero dell'Economia invierà a Bruxelles. "L'utilizzo delle nuove politiche del welfare (Reddito di cittadinanza e quota 100) è, finora, inferiore alle stime sottostanti alla legge di bilancio per il 2019", spiega il ministro Giovanni Tria nella missiva.

"Di conseguenza, le ultime proiezioni del Governo Italiano indicano che il disavanzo dovrebbe attestarsi al di sotto delle previsioni della Commissione - continua -, e che la variazione del saldo strutturale dovrebbe essere conforme" ai dettami della Commissione europea.

"Per quanto riguarda il 2018, sebbene le condizioni macroeconomiche non abbiano consentito all'Italia di soddisfare gli sfidanti requisiti della Regola di riduzione del debito, ritengo che il governo abbia seguito un approccio prudente e responsabile". "Siamo convinti - prosegue il Mef - che una volta che il programma di bilancio sarà finalizzato in accordo con la Commissione europea, i rendimenti dei titoli di Stato italiani diminuiranno e le proiezioni relative alla spesa per interessi saranno riviste al ribasso".

"Come sostenuto nel Rapporto sul debito, il disavanzo per l'anno in corso potrebbe essere minore di quanto prospettato nelle ultime previsioni ufficiali. L'andamento dell'economia e il gettito fiscale hanno finora superato le previsioni del Programma di Stabilità". "Se il contesto di crescita internazionale non si deteriorasse ulteriormente, l'Italia dovrebbe essere in grado di mantenere questa tendenza positiva fino alla fine dell'anno", continua la lettera.

"Il Parlamento italiano - spiega Tria - ha formalmente approvato le proiezioni di bilancio del Programma di Stabilità e desidero ribadire che il bilancio 2020 sarà conforme al PSC. In linea con la legislazione in vigore, il Programma di Stabilità prevede un aumento delle imposte indirette pari a quasi l'1,3 per cento del PIL, che entrerebbe in vigore nel gennaio 2020. I partiti politici hanno espresso riserve circa il previsto aumento dell'IVA, ma abbiamo comunque un ventaglio di misure alternative onde garantire il suddetto miglioramento strutturale".

E ancora: "Il Parlamento ha invitato il governo a riformare, fatti salvi gli obiettivi di riduzione del disavanzo per il periodo 2020-2022, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, riducendo il numero degli scaglioni e la pressione fiscale gravante sulla classe media. Si effettuerà anche una revisione di detrazioni ed esenzioni fiscali".

"Confido - si legge infine - che questi chiarimenti siano utili alla Commissione al fine di valutare il rispetto delle regole fiscali da parte dell'Italia di formulare le nuove Raccomandazioni specifiche al Paese. Lo staff del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed io rimaniamo a vostra disposizione per discutere ulteriormente il contenuto della presente lettera".

Di Maio attacca e il Mef smentisce le anticipazioni - "Non ho avuto ancora il piacere di leggere la lettera preparata dal ministro Tria all'Unione Europea, ma apprendo che prevede tagli alla spesa sociale, alla Sanità, a Quota 100, al Reddito di Cittadinanza. Ma stiamo scherzando?", attacca Di Maio su Facebook. "Lo dico chiaramente: al governo Monti non si torna. Basta austerità, basta tagli, di altre politiche lacrime e sangue non se ne parla. Non esiste! Magari è utile fare un vertice di maggioranza con la Lega insieme al presidente Conte e allo stesso Tria, così sistemiamo insieme questa lettera, prima che qualcuno la mandi a Bruxelles!".

Lo stesso M5S chiede chiarimenti sul blog delle stelle: "Secondo le prime indiscrezioni nella lettera da inviare alla UE, che Tria e la Lega hanno scritto, sono previsti tagli allo stato sociale per il triennio 2020 - 2022. Questa scelta è incomprensibile e sono necessarie delle spiegazioni".

"La linea che, d'accordo con la Lega, abbiamo seguito come governo è stata quella della lotta all'austerità. Posizione confermata dai risultati elettorali delle europee in cui è stato detto che è necessario fare la flat tax per i redditi bassi anche sforando il deficit - Gli italiani si aspettano da questo governo lotta all'austerità europea e questo è quello che dobbiamo fare, non i tagli al welfare", si legge ancora.

Ma sul caso interviene il Mef, che "smentisce nel modo più categorico le notizie di stampa che anticiperebbero i contenuti della lettera che il ministro Tria si prepara a inviare alla Commissione europea". "Tali contenuti non corrispondono alla realtà. Come si potrà constatare quando si prenderà visione della lettera che sarà firmata dal ministro e inviata a Bruxelles", precisa il ministero in una nota.

