Coronavirus, Weidmann: Bene sforzo fiscale Ue, poi ridurre debito

di fct

Milano, 17 apr. (LaPresse) - Nell'eurozona c'è stato un "significativo, impressionante", sforzo fiscale nella lotta contro il coronavirus. Lo ha detto in un'intervista a Bloomberg, riportata sul sito, il presidente della Bundesbank e membro della Bce Jens Weidmann. Il numero uno della Bundesbank ha però aggiunto che "una posizione fiscale estremamente espansiva non può essere mantenuta in modo permanente". In futuro, quindi, "tutti i paesi dovranno concentrarsi sulla riduzione dei livelli di debito molto elevati e garantire l'accettazione nei mercati dei capitali, e per farlo in modo compatibile con le nostre regole fiscali".

