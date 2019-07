Carige, Fitd convoca per domani comitato di gestione

Milano, 22 lug. (LaPresse) - E' stato convocato per domani il comitato di gestione del Fondo interbancario di tutela dei depositi a Roma sul piano di salvataggio di Banca Carige. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier, l'incontro si terrà nel pomeriggio nello stesso giorno in cui sono previste riunioni degli organi dello Schema volontario, consiglio di gestione e assemblea, che valuteranno la conversione del bond da 320 milioni di euro emesso dalla banca ligure, una misura che rientrerebbe nel piano di salvataggio complessivo. Il comitato di gestione del Fitd ha tra i poteri quello di dare luce verde a un eventuale investimento del Fondo obbligatorio in Carige. Il Fondo, secondo indiscrezioni, dovrebbe intervenire su parte dell'aumento di capitale da complessivi 700 milioni di euro, a cui andrebbe a sommarsi un bond subordinato tier 2 per 200 milioni che dovrebbe essere sottoscritto dagli istituti di proprietà pubblica, Medio Credito Centrale e Credito Sportivo.

