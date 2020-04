Boeing, media: Verso richiesta acquisto società dipendenti

di fct

Milano, 2 apr. (LaPresse) - Boeing è pronta ad annunciare ai suoi 161.000 dipendenti l'avvio di un'operazione di 'workers buyout', o impresa rigenerata, ovvero l'acquisto della società realizzata dai dipendenti dell'impresa stessa. Secondo quanto riferisce Bloomberg sul suo sito, che cita una fonte vicina al dossier, non è ancora possibile definire i dettagli dell'operazione, la dimensione della forza lavoro coinvolta né le aree in cui potrebbe verificarsi. Oltre alla prolungata messa a terra dei 737 Max, Boeing sta affrontando un duro calo della domanda di aircraft a doppia navata, come i 787 Dreamliner e i 777X. La produzione di jet a corpo largo potrebbe crollare del 60% nei prossimi tre anni, secondo un report dell'analista Sheila Kahyaoglu.

