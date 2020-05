Bce, Gualtieri: Sentenza su Bce non riguarda misure contro coronavirus

di abf

Roma, 5 mag. (LaPresse) -"La sentenza della Corte Costituzionale tedesca sul programma Pspp della Bce non riguarda il in alcun modo le le misure di politica monetaria assunte dalla Bce contro il coronavirus". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in audizione al Senato sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 16 aprile 2020.

