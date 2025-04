Il team 2Watch

Il mercato ha risposto positivamente al nuovo posizionamento

‘2Watch’, leader italiano dell’intrattenimento digitale di nuova generazione cresce del 150% rispetto all’anno precedente nel primo quarter. Il mercato ha risposto positivamente al nuovo posizionamento lanciato dalla start up nel 2024, in cui il focus principale si è ampliato puntando anche sulla creazione e la crescita di media brand proprietari supportati da tecnologie innovative per la gestione e la produzione di contenuti. Ad avvalorare maggiormente la nuova posizione di editore innovativo c’è l’ingresso della community Generazione Stem, un nuovo media dedicato all’educazione, all’orientamento e alla promozione delle materie Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics) con un focus principalmente al femminile e ColorY*, media che celebra la diversità rompendo i classici stereotipi legati alle minoranze attraverso narrazioni positive sulle persone non bianche, entrambe le community di proprietà di La Piazza Group.

