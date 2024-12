Il presidente Picardi: "Qualcosa di nuovo che non c'è sul mercato"

Nexting, editrice di Sportface, piattaforma OTT proprietaria e realizzata in house con lo scopo di offrire una vetrina a tutte le federazioni sportive per diffondere maggiormente i propri contenuti e renderli più facilmente fruibili, si rafforza chiudendo un aumento di capitale da 2 milioni e 60 mila di euro sottoscritto da CDP Venture Capital, Apside (sgr partecipata da Intesa San Paolo e Digital Magics), RDS, P&S, ITDM e Paolo Scudieri. Nexting è attiva nel mondo del broadcast e delle piattaforme Ott con cui vuole rivoluzionare il mercato dei contenuti sportivi.

Il founder è Antonio Palmieri; con lui sin dalla nascita Giovanni Copertino, Gianluca Napolano e Renato Votta. Obiettivo diventare player di riferimento nel business del “Service to broadcast” ma con una vocazione all’innovazione tecnologica guardando alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e remote production nello sport con un approccio game changer, attraverso la progettazione e implementazione di piattaforme tecnologiche al servizio della produzione e distribuzione Over The Top (OTT). Dare – prosegue la nota – visibilità e voce a tutti gli sport, trasmettendo in diretta e on demand gare nazionali, internazionali e podcast, ma anche format originali, interviste e highlights, documentari e serie tv per far conoscere i segreti di ciascuna disciplina, è la mission di Sportface, tv on demand trasformata da Nexting nel 2024 in piattaforma audiovisiva sportiva con l’ambizione, di diventare il più completo aggregatore di contenuti con focus sulla trasmissione di eventi sportivi caratterizzati da un rapporto equilibrato fra costo dei diritti e fan base.

Nexting continuerà a essere guidata dal Ceo Antonio Palmieri che sta portando avanti con determinazione un business plan che guarda al futuro e a una dimensione di respiro internazionale. “Ho sempre pensato che non basta esserci ma occorre fare la differenza – dichiara Palmieri – Nexting è una realtà “disruptive” che ha il coraggio e la credibilità di portare idee, innovazione e, soprattutto un nuovo mindset, per supportare davvero tutti gli attori nel mondo del broadcast sportivo”.

Il presidente Picardi: “Nexting è qualcosa di nuovo che non c’è sul mercato”

Il Presidente di Nexting è Alessandro Picardi, top manager con una lunga esperienza nel settore radiotelevisivo prima in Sky e poi in Rai, poi executive Vice President di Tim, Presidente Esecutivo Olivetti e Presidente di Finlombarda Gestioni SGR. L'intuizione imprenditoriale innovativa lo convince prima a investire personalmente in Nexting e poi ad affiancare i founder nello sviluppo e nella crescita dell'azienda quale Presidente della società con deleghe allo sviluppo strategico e industriale.

“Nexting è qualcosa di nuovo che non c’è sul mercato, la capacità di sviluppo tecnologico innovativo integrato all’esperienza nel campo della produzione audiovisiva come service broadcaster commodities, la pone al centro del mercato come un unicum per la vastità di soluzioni che offre ai clienti e allo spettatore-utente che, attraverso SportFace, potrà vivere lo sport come una esperienza semplice e totalmente innovativa per la qualità nella fruizione di contenuti”, ha dichiarato Picardi.

Dello stesso avviso è Francesca Ottier, Senior Partner e Responsabile del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital: “abbiamo scelto di continuare ad investire in Nexting perché rappresenta un esempio eccellente di innovazione italiana nel settore del broadcast e delle piattaforme OTT. La loro capacità di combinare tecnologia avanzata e una profonda conoscenza del mercato ha già dimostrato un impatto significativo. Siamo entusiasti di supportare il loro percorso di crescita e di contribuire a portare il loro talento e le loro soluzioni su scala globale.”

L’azienda annovera fra i propri clienti tutti i broadcaster, i principali gruppi editoriali italiani, il CONI, i Comitati Olimpici Europei, numerose Federazioni sportive e il Teatro San Carlo di Napoli; clienti per i quali realizza la produzione e distribuzione di contenuti su piattaforma, la realizzazione di eventi con troupe dedicate on site e con telecamere proprie progettate in house e sviluppate con AI autonoma o controllata da remoto. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno segnato una tappa importante della crescita di Sportface che ha visto la partecipazione di Giorgia Rossi alla conduzione e di tutti i medagliati olimpici.

