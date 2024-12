Grande successo per la seconda giornata di Artigiano in Fiera, il più grande mercato mondiale, che accoglie 2800 espositori provenienti da 90 paesi alla Fiera di Milano Rho-Pero. Tra gli ospiti d’eccezione domenica, il maestro pasticcere Iginio Massari, protagonista di un’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, presente con 135 aziende. Massari, presidente dell’associazione APEI – Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, ha presentato un concorso di pasticceria dedicato al bergamotto, l’agrume simbolo della Calabria. “Il bergamotto è un patrimonio unico della Calabria e del mondo intero,” ha dichiarato, “e merita di essere celebrato come protagonista dell’eccellenza gastronomica. Con questo concorso vogliamo unire i migliori pasticceri nazionali e internazionali, esaltando creatività, tecnica e rispetto per le materie prime”.

Durante l’evento, Massari ha anche presentato la sua autobiografia “Giorni, mesi, anni di una vita intensa”, edita da Baldini+Castoldi, rispondendo alle domande della conduttrice Irene Colombo. L’iniziativa dedicata al bergamotto ha ricevuto il sostegno dell’assessore allo Sviluppo Economico Rosario Varì e dell’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo. Tra i protagonisti, anche il maestro gelatiere lametino Francesco Mastroianni, che ha portato a Milano il suo panettone al cioccolato di Casa Mastroianni, premiato come miglior panettone al cioccolato del mondo alla Coppa del Mondo del Panettone. La Calabria guarda al futuro con le sue eccellenze dolciarie: nel luglio 2025, Reggio Calabria ospiterà un concorso nazionale dedicato al bergamotto, con l’obiettivo di trasformarlo in un evento di caratura internazionale entro il 2027. Artigiano in Fiera proseguirà fino all’8 dicembre, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 22:30, continuando a richiamare visitatori da tutto il mondo.

