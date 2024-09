Nella bozza si legge che sarà un decreto del Mit a definire i criteri per l'indennizzo dei nuovi concessionari

Le concessioni Balneari in scadenza al 31 dicembre 2024 continueranno ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027 “al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell’Unione europea“. È quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del decreto sul riordino delle concessioni Balneari. Inoltre “In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028”.

Sarà un decreto del Ministero dei Trasporti, da emanare di concerto con il ministero dell’Economia entro il 31 marzo 2025, a definire i criteri per l’indennizzo che il nuovo concessionario balneare dovrà corrispondere al precedente per gli investimenti da questo sostenuti. È quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del decreto sul riordino delle concessioni Balneari. “In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione – si legge nel testo – ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025”.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure selettive” delle concessioni Balneari “al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l’esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo Ministro trasmette altresì alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive sul territorio nazionale”. È quanto si legge in una bozza, visionata da LaPresse, del decreto sul riordino delle concessioni Balneari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata