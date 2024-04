Si è svolta oggi a Milano l'assemblea dei soci per rinnovare il cda

L’avvocato Alberta Figari “non ha bisogno di consigli”. Così il presidente uscente di Tim Salvatore Rossi si limita a rispondere uscendo dalla sede della società a Milano, dove si è svolta l’assemblea dei soci per rinnovare il cda, ai cronisti che gli chiedono se ha un consiglio da dare all’avvocato Figari indicata alla presidenza di Tim nella lista presentata dal board uscente in cui è confermato Pietro Labriola come ad, destinata ad essere la prossima presidente della telco. “Non è il momento”, risponde Rossi ai cronisti che gli chiedono un bilancio, prima di salire su un’auto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata