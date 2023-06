Le altre quotate della galassia dell'ex premier, controllate o partecipate tramite la holding Fininvest accelerano a Piazza Affari

Apertura in forte rialzo per i titoli Mfe A e Mfe B di Mfe-Mediaforeurope nel giorno che segue l’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi. Il titolo Mfe A segna un rialzo del 2,30% a 0,512 euro per azione, mentre il titolo Mfe B avanza dell’1,85% a 0,7175 euro. Le altre quotate della galassia Berlusconi, controllate o partecipate tramite la holding Fininvest, vedono Mondadori stabile a 1,982 euro per azione e Banca Mediolanum in crescita dello 0,12% a 8,22 euro per azione.

Aggiornamento

Continua ad essere in forte rialzo l’andamento odierno dei titoli Mfe A e Mfe B di Mfe-Mediaforeurope, nel giorno che segue l’annuncio della scomparsa di Silvio Berlusconi. Il titolo Mfe A segna un rialzo del 5,89% a 0,53 euro per azione, mentre il titolo Mfe B avanza del 4,19% a 0,734 euro. Le altre quotate della galassia Berlusconi, controllate o partecipate tramite la holding Fininvest, vedono Mondadori in crescita dello 0,71% a 1,996 euro per azione e Banca Mediolanum in lieve calo dello 0,12% a 8,208 euro per azione.

