La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,8%. Il ministro Giorgetti: "L'ambizione responsabile paga"

Nel primo trimestre del 2023 l’Istat stima che in Italia il prodotto interno lordo, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto dell’1,8% in termini tendenziali. Il primo trimestre del 2023 ha avuto due giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al primo trimestre del 2022, sottolinea l’Istat, per cui la variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell’industria, sia in quello dei servizi e di una stazionarietà dell’agricoltura, silvicoltura e pesca.

Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia della componente estera netta. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,8%, sottolinea inoltre l’Istat.”L’economia italiana nel primo trimestre del 2023 registra una crescita dello 0,5% in termini congiunturali e dell’1,8% in termini tendenziali. La stima preliminare, che ha come sempre natura provvisoria, riflette dal lato dell’offerta una crescita sia del comparto industriale, sia di quello dei servizi, mentre il settore primario registra una stazionarietà“, sottolinea l’Istat nel suo commento ai dati. “Dal lato della domanda il contributo alla crescita del Pil risulta positivo sia per la componente nazionale, sia per la componente estera. Dopo la lieve flessione congiunturale dell’ultimo trimestre del 2022, la ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito per il 2023 stimato allo 0,8%”, aggiunge l’Istat.

Giorgetti: “Ambizione responsabile paga”

“L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti commenta i dati Istat sul Pil.

Gentiloni: “Italia tra migliori per crescita Pil”

“Tra le maggiori economie dell’Ue, risultati migliori del previsto” emersi dalle stime flash del Pil nel primo trimestre di quest’anno, “si registrano soprattutto per Italia e Spagna, allo 0,5%“. Lo ha detto il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa al termine dell’Eurogruppo a Stoccolma. “Si tratta quindi di notizie incoraggianti, che mostrano un’economia europea che continua a mostrare resilienza in un contesto globale difficile”, ha aggiunto.

“Nell’ultima ora abbiamo avuto i dati flash preliminari sul Pil per il primo trimestre di quest’anno e sono lieto di notare che le cifre sono leggermente migliori del previsto al momento della nostra previsione intermedia invernale di febbraio. L’economia dell’area dell’euro sembra essere cresciuta dello 0,1% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, con l’Ue nel suo complesso in espansione dello 0,3%. Due mesi e mezzo fa avevamo previsto una stagnazione (0,0%) per entrambe le aree”.

