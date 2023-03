Il presidente e Ad Luccini: "Punto d'arrivo frutto di 25 anni di lavoro". Si guarda con attenzione anche alla possibilità di altri mercati

Per Paolo Luccini, Presidente e Ad di Reway Group, “lo sbarco sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rappresenta un momento storico e segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita. Siamo l’azienda di riferimento per quanto riguarda l’ammodernamento e la ristrutturazione delle infrastrutture stradali e autostradali, ora potremo consolidare ulteriormente la nostra posizione e godere di maggiore autorevolezza e visibilità”. “Questo – sottolinea il presidente e amministratore delegato di Reway Group – è un punto di arrivo frutto di circa 25 anni di lavoro. Quando abbiamo iniziato la nostra attività non avevamo nemmeno 10 dipendenti, oggi ne abbiamo 450. Ed è un orgoglio. Coi nostri soci ora potremo consolidare la nostra posizione di leadership”. Il Cfo di Reway Group, Federico Della Gatta, evidenzia che il gruppo “arriva alla quotazione con una posizione finanziaria eccellente e tanto potenziale per crescere. E il nostro mercato di riferimento, quello delle autostrade, ha ancora tanto potenziale di crescita. Ma guardiamo con attenzione anche le possibilità di altri mercati, come quello ferroviario e dei bacini marittimi”. In fase di collocamento Reway Group ha raccolto 18 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 20 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata