Presente anche la premier Giorgia Meloni

(LaPresse) In Libia la firma dello storico accordo tra Eni e la compagnia statale Noc per la produzione di gas nel Paese africano. Presente anche Giorgia Meloni. “Eni è presente in Libia dal 1959 e ha contribuito a una parte importante della storia della Libia di questi anni e del suo sviluppo economico”, ha commentato la presidente del Consiglio.

