La premier: "L'Algeria può diventare leader nel mondo in alcune produzioni"

“Oggi, di fronte alla crisi energetica che la Ue sta vivendo, l’Algeria può diventare leader nel mondo in alcune produzioni e l’Italia la porta per l’accesso di questa energia”. Queste le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa a fianco del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, ad Algeri. “Per quanto riguarda il Piano Mattei, in questa fase ci stiamo concentrando sul Mediterraneo. Perciò è prioritario il Nord Africa e l’Algeria è un partner stabile, strategico e longevo”, ha spiegato Meloni che ha poi concluso: “C’è grande voglia di Italia, mettiamola così, e noi non intendiamo farci desiderare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata