Apertura in negativo a Milano dopo le dimissioni del Cda e l'indicazione del nuovo presidente

Titolo Juventus soffre in Borsa dopo le dimissioni del Cda e l’indicazione di Gianluca Ferrero come nuovo presidente. Dopo non essere riuscito a far prezzo in avvio di seduta in questi minuti il titolo Juventus cede quasi il 7%.

