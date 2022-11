Il ministro delle Imprese e Made in Italy a margine del forum delle telecomunicazioni a Roma

(LaPresse) “Su Ita Airways è stato riaperto il dossier, il Governo cercherà le condizioni migliori perché vi sia lo sviluppo industriale di quella che non è più una compagnia statale ma è sicuramente ancora una compagnia di bandiera”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso a margine del forum delle telecomunicazioni in corso all’Università Luiss di Roma.

Ita Airways, Salvini: “Spero futuro certo entro fine anno”

“Chiedetelo al ministro dell’Economia sul cui tavolo c’è il dossier. Spero che entro la fine dell’anno ci sia un futuro certo per una compagnia di bandiera importante, soprattutto per i lavoratori. Se si sceglierà l’offerta francese o tedesca io non ci metto becco, a me interessa che ci sia un piano industriale e non solo un piano finanziario”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di un evento a Paderno Dugnano (Milano) rispondendo alla domanda su quale sia la soluzione per Ita allo studio. Quindi, chiudere con la vendita entro fine anno? “Sarebbe opportuno altrimenti ci saranno altre centinaia di milioni di euro di denaro pubblico da spendere”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata