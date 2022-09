Il colosso del web condannato per violazione delle norme sulla concorrenza per restrizioni imposte ai produttori di dispositivi mobili Android

Il tribunale dell’Unione europea ha in gran parte confermato la sanzione Antitrust della Commissione Europea contro Google, ordinando una multa di 4,125 miliardi di euro. Il colosso di Mountain View era stato sanzionato da Bruxelles per violazione delle norme sulla concorrenza per aver “imposto restrizioni illegali ai produttori di dispositivi mobili Android e agli operatori di reti mobili al fine di consolidare la posizione dominante del suo motore di ricerca”, come si legge in una nota pubblicata dalla Corte di Giustizia europea.

