Per i sindacati sarà la prima di una lunga serie di azioni di protesta dell'estate

(Lapresse) Disagi per i viaggiatori oggi per lo sciopero aereo indetto da Ryanair, Easyjet e Volotea. Piloti e assistenti delle tre compagnie low cost incroceranno le braccia per 4 ore. Oltre 230 i voli cancellati. E si fermeranno per 4 ore anche i dipendenti di Ita Airways e il personale operativo di alcuni aeroporti, tra cui Milano Malpensa, Milano Linate e Bologna. Garantiti i voli nelle fasce orarie 7-10 e 18-21. I sindacati hanno avvertito che lo stop odierno non sarà altro che la prima di una lunga serie di azioni di protesta che interesseranno tutto il periodo estivo.

