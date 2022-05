La manifestazione si svilupperà su tre grandi aree tematiche: mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale

“L’Ecomob Expo, il primo grande evento del centro-sud Italia dedicato alla sostenibilità ambientale e alla green economy, cambia casa e si trasferisce nel cuore vibrante della città di Pescara, diventando Ecomob Expo City. Un evento prestigioso che vede la partecipazione, in qualità di partner, di Helbiz”. Lo riferisce la società in una nota.”Giunta alla quinta edizione, la manifestazione avrà luogo da oggi fino all’8 maggio e si svilupperà su tre grandi aree tematiche: mobilità sostenibile, turismo attivo ed ecologia ambientale. In questa importante cornice si alterneranno attività di presentazione ed intrattenimento dedicate al pubblico e agli addetti ai lavori, convegni sulla sostenibilità e laboratori per il riciclo creativo”, si legge nella nota. “Per tutta la durata dell’evento, Helbiz sarà presente in Piazza della Rinascita con un proprio stand, dove sarà possibile ricevere informazioni sull’azienda, sul suo servizio di micromobilità e sulla sicurezza stradale. Il leader nella micromobilità metterà inoltre a disposizione dei partecipanti all’evento test drive gratuiti, per provare i nuovi mezzi, più sicuri e innovativi, da poco disponibili a Pescara e in varie città italiane”, spiega Helbiz.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere partner di questo evento, diventato un punto di riferimento per il centro-sud Italia. In qualità di partner della città di Pescara, non potevamo non legarci ad una kermesse che sposa pienamente i nostri principi di sostenibilità e innovazione. Infatti, partecipiamo all’evento a conferma del nostro impegno nel continuare ad investire a Pescara offrendo un servizio sempre più sicuro, innovativo e responsabile, come dimostrano il rinnovo della flotta, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la partecipazione ad attività sul territorio per la promozione della mobilità del futuro”, ha dichiarato Matteo Mammì, ceo di Helbiz Emea.”L’azienda sta inoltre lavorando all’introduzione del parcheggio incentivato, un’innovativa funzionalità disponibile sull’app Helbiz. In questo modo, gli utenti che parcheggeranno il monopattino nelle aree evidenziate sulla mappa all’interno dell’app avranno accesso ad uno sconto speciale sulla corsa appena conclusa. È un ulteriore supporto alla città di Pescara, che garantirà ai cittadini una migliore vivibilità degli spazi pubblici comuni”, aggiunge Helbiz.

