Allarme della segretaria al Tesoro Usa al G20 di Venezia

“Siamo molto preoccupati dalla variante Delta” del Covid-19 “che potrebbe minacciare la ripresa globale. Siamo in un’economia interconnessa e sappiamo che ciò che minaccia un singolo Paese è una minaccia anche per gli altri”. Lo ha detto la segretaria al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen in conferenza stampa al termine del G20 di Venezia. “Riconosciamo l’importanza di lavorare insieme per aumentare la velocità delle vaccinazioni. Dobbiamo fare di più per essere efficaci”.

