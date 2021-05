Le richieste della Lega a Draghi: "Vogliamo la Flat Tax al 15% per tutti"

“Visto che la Lega si propone come movimento della concretezza, vogliamo far pagare meno tasse agli italiani, in un anno di difficoltà e di ripartenze. Quindi togliere l’IMU sugli immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamente; ridurre l’IVA a partire dai beni di prima necessità e cominciare a lavorare anche sulla riduzione dell’IRPEF”. È quanto ha dichiarato sul fisco il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. “L’obiettivo finale, che per noi sarebbe il rilancio definitivo di questo Paese, di una tassa piatta, unica, semplice, uguale per tutti, al 15 per cento, che, rispettando la Costituzione, con le deduzioni e le detrazioni, aiuta chi fattura di meno e fa pagare qualcosa di più a chi guadagna di più. La Lega è al governo per fare queste riforme”, ha sottolineato Salvini aggiungendo: “Dal Decreto Sostegni bis mi aspetto soldi a chi è stato chiuso per legge.

