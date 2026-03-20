‘Il giudice gentiluomo’ di Lordi, misura della giustizia in tempi inquieti

Il libro, dedicato a Severino Santiapichi, restituisce il ritratto di una figura che ha attraversato alcune delle stagioni più complesse della storia repubblicana senza mai smarrire equilibrio e misura

C’è un filo sottile, ma tenace, che attraversa ‘Il giudice gentiluomo. Vita di Severino Santiapichi’, la biografia che Salvatore Lordi dedica a una delle figure più autorevoli e al tempo stesso più riservate della magistratura italiana del Novecento: l’idea che la giustizia non sia soltanto esercizio di potere, ma disciplina morale, responsabilità personale e cultura.

Il libro (Bibliotheka Edizioni, 400 pagine. Con prefazione di Walter Veltroni e premessa di Cesare Parodi) dedicato a Severino Santiapichi – nella ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa e cento dalla nascita – si muove proprio su questo crinale, restituendo il ritratto di una figura che ha attraversato alcune delle stagioni più complesse della storia repubblicana senza mai smarrire equilibrio e misura. Nella prefazione, Walter Veltroni offre una chiave di lettura che va oltre la biografia: la vita del magistrato diventa “un banco di prova per l’idea di giustizia e lo specchio di un’epoca”.

Non è solo il giudice dei grandi processi — dal caso Moro all’attentato a Giovanni Paolo II — ma un uomo plasmato da una cultura profonda, da una Sicilia ‘aspra e stratificata’ e da un’educazione al rigore che non ha mai sacrificato l’umanità. Veltroni evidenza la capacità di intrecciare “la grande Storia con le piccole storie”, restituendo non solo i fatti, ma anche la fatica interiore, lo studio incessante, il dubbio. Ne emerge una figura lontana dalla semplificazione del magistrato-simbolo: qui il diritto non è mai automatismo, ma esercizio consapevole, interrogazione continua sui limiti del giudicare.

Questa lettura si inserisce con coerenza nella riflessione proposta nella premessa da Cesare Parodi, che richiama il valore fondante dell’integrità. Non una qualità astratta, ma una pratica quotidiana fatta di indipendenza reale, capacità di resistere alle pressioni — politiche, mediatiche, emotive — e fedeltà ai principi garantisti anche nei momenti più difficili. Nei processi celebrati sotto i riflettori internazionali e in un clima di tensione estrema, viene ribadito, il diritto non può arretrare.

È proprio qui che il libro trova la sua dimensione più attuale. In un’epoca segnata da una crescente spettacolarizzazione della giustizia e da una comunicazione spesso urlata, la figura che emerge da queste pagine rappresenta un controcanto netto: sobrietà istituzionale, fermezza senza protagonismo, rigore senza rigidità. Ma ‘Il giudice gentiluomo’ non è soltanto il racconto di una carriera eccezionale.

Come sottolinea il capitolo introduttivo, il vero obiettivo è comprendere il “perché” di questo percorso: cosa significa indossare la toga per quasi mezzo secolo mantenendo intatto il rispetto delle “regole del gioco”? Qual è il prezzo umano di decisioni che segnano la vita degli altri e, inevitabilmente, anche la propria? Il libro risponde senza retorica, mostrando un uomo che ha incarnato — come osserva Parodi — la dignità istituzionale e la responsabilità individuale, restando fedele soltanto alla legge e alla propria coscienza.

Ne emerge un ritratto che parla al presente: non nostalgia di un modello perduto, ma indicazione di una possibilità concreta. Quella di una giustizia che non rinuncia alla sua autorevolezza, ma la costruisce giorno dopo giorno, nel silenzio dello studio, nella fatica del dubbio, nella misura delle decisioni. È il ritratto di un magistrato che ha saputo distinguere tra severità e disumanizzazione, tra fermezza e spettacolarizzazione, tra condanna e comprensione del fenomeno umano. Un uomo che non amava parlare di sé, ma che ha lasciato tracce profonde nella storia giudiziaria italiana.