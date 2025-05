L'inaugurazione il 20 maggio alle ore 18.30

Margutta Design inaugura martedì 20 maggio alle ore 18.30 la mostra ‘In rilievo‘, personale di Nathaly Caldonazzo, composta da 18 opere che affrontano anche il tema dell’abuso e della violenza sulle donne, aspetti sui quali l’artista è impegnata da tempo. Modella, attrice, ballerina, nel corso della sua carriera artistica ha scoperto la passione per la pittura, lavorando a fianco di diversi artisti. Orientata alla “pop-art”, le sue opere sono caratterizzate dalla composizione materica su base metallica. I suoi quadri “sono frutto di un pensiero creativo” che la porta a “sperimentare, incidere e dare forma alle emozioni”.

Attraverso la pittura, Nathaly Caldonazzo esprime un linguaggio dell’anima, facendo spesso emergere il senso di annullamento e alienazione dal mondo circostante della donna oggetto di violenza, fisica o psicologica. I volti, i corpi, i dettagli delle sue opere raccontano un sentire profondo e rappresentano il momento fragile e prezioso in cui affiora un’emozione. Come sottolinea lo scrittore e critico d’arte Sergio Restelli nella sua recensione, “ciò che colpisce del suo lavoro è la capacità di rappresentare l’invisibile: la malinconia celata in uno sguardo, la dolcezza improvvisa di un gesto, la tensione silenziosa tra presenza e assenza”.

