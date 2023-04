L'enorme installazione si trova sul prato davanti alla Basilica di San Francesco

Sono un invito alla pace e un omaggio ai valori francescani le 140 olive di bronzo dell’artista sardo Giuseppe Carta, installate ad Assisi (Perugia) sul prato davanti alla basilica papale di San Francesco. “Germinazione della pace” è il titolo dell’opera collocata in uno dei luoghi simbolo della città umbra, in collaborazione col Comune e il Sacro Convento, e in esposizione fino a fine maggio, quando si terrà anche la “Marcia per la pace Perugia-Assisi”. “Era un sogno che inseguivo da anni”, dice l’artista. “Mi dicevano che era impossibile. Padre Marco Moroni (custode del Sacro Convento, ndr) ha detto, invece, che avrei potuto realizzarla su questo prato e questo mi ha riempito il cuore di gioia”.

