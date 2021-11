Lo scorso giugno un'altra copia della Gioconda era stata battuta da Christie’s, sempre a Parigi, per la cifra record di 2,9 milioni di euro

(LaPresse) È stata battuta all’asta a Parigi per 210mila euro una copia risalente al 1600 della Gioconda di Leonardo da Vinci. Si tratta di una versione talmente simile all’originale che secondo la casa d’asta Artcurial l’artista che l’ha dipinta deve avere avuto modo di studiare attentamente la copia originale del “Genio del rinascimento”. Lo scorso giugno un’altra copia della Gioconda era stata battuta da Christie’s, sempre a Parigi, per la cifra record di 2,9 milioni di euro. In quel caso si trattava della celebre ‘Gioconda di Hekking’, e ad aggiudicarsela era stato un collezionista europeo.

