(LaPresse) L’Archivio di Stato di Milano annuncia due weekend di aperture straordinarie della mostra ‘Nelle sommosse e nelle guerre. Gli archivi milanesi durante l’età napoleonica’, in programma il 23-24 e il 30-31 ottobre. “E’ una mostra che ripercorre, nel Bicentenario della scomparsa di Napoleone, le vicende del periodo della nascita della Repubblica Cisalpina” spiega il direttore dell’Archivio di Stato, Benedetto Luigi Compagnoni. L’esposizione analizza le conseguenze prodotte delle discesa di Napoleone Bonaparte sugli archivi milanesi: mentre l’Italia era investita dell’avanzata delle truppe comandate dal generale, negli archivi prendeva il via una battaglia silenziosa per salvare quanti più documenti, pergamene e carte simboliche possibili. Nel giro di un quarto di secolo, dal 1796 al 1821, molti archivi italiani subirono infatti razzie, trasferimenti improvvisi, accorpamenti e smembramenti, frutto delle vicende belliche che segnarono l’età napoleonica e i primi anni della Restaurazione. Sarà possibile accedere alla mostra dalle 10 alle 19 e prenotare visite guidate su Eventbrite.

