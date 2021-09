L'opera compare sui muri del Rione Monti

(LaPresse) Quattro santi per un miracolo: governare Roma. Sulle pareti del Rione Monti, in via dei Capocci, è apparso nella notte un murale con i quattro candidati al Campidoglio che, muniti di aureola, invitano il 40% dei romani, secondo i sondaggi ancora indecisi, a non avere dubbi e correre a votare. “Le amministrative non sono elezioni politiche – dice l’artista Anonimus 74, alias il sarto Roberto Boccoli, 20 anni a Londra nel mondo della moda – il futuro sindaco deve essere una figura superpartes da scegliere soprattutto per passione, competenza. E non deve cedere a compromessi. ‘The best man for the best job’, dicono negli States”. Anonimus 74 è noto per altre opere di street art dedicate all’arrivo di Mourinho, ai campioni italiani primi agli Europei e alle Olimpiadi di Tokyo.

