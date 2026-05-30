Edgar Morin, è morto a 104 anni il sociologo e filosofo francese

Il sociologo e filosofo francese Edgar Morin è morto all’età di 104 anni. Lo ha confermato la vedova a Le Monde. Edgar Morin, il cui vero nome era Edgar Nahoum, era nato a Parigi l’8 luglio 1921 da genitori greci. Antifascista durante la guerra civile spagnola, si unì in seguito al Partito Comunista e alla Resistenza durante l’occupazione, periodo in cui adottò lo pseudonimo di ‘Morin’. Si allontanò dal Partito Comunista nel 1951 in quanto feroce critico del totalitarismo stalinista e fu definitivamente espulso dal partito quello stesso anno. Un’esperienza che raccontò nella sua autobiografia del 1959, ‘Autocritica’. Morin è considerato il padre del ‘pensiero complesso’ tramite la ricerca di un metodo capace di affrontare la sfida della complessità che si pone alla conoscenza e ai problemi umani, sociali e politici.

Chi è Edgar Morin

Nato come Edgar Nahum a Parigi l’8 luglio 1921 da genitori ebrei sefarditi, nel 1941 Morin si iscrive al Partito comunista francese e negli anni della Seconda guerra mondiale e con l’occupazione della Francia combatte nelle file della Resistenza. Morin diventa così il suo nome di battaglia. Nel 1944 partecipa alla liberazione di Parigi. Sociologo al CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), di cui è tuttora direttore per la sezione scienze umane e sociali, si dedica negli anni Cinquanta a ricerche sul divismo, i giovani e la cultura di massa. Collabora con articoli politici al France Observateur e poi al Nouvel Observateur. Nel 1950, Morin inizia a studiare cinema, collaborando con la Revue internationale de filmologie e pubblicando nel 1956 Le Cinéma ou l’Homme imaginaire, nel quale analizza la proiezione cinematografica e l’identificazione dello spettatore con l’immagine. Il saggio, considerato da alcuni come fondatore della storia culturale del cinema, è anche una constatazione sul ritardo delle scienze umane nell’interessarsi al dispositivo cinematografico.

Lo studio sul cinema continuerà anche l’anno successivo con Les Stars e con i numerosi articoli scritti per la rivista La Nef.Nel 1956 fonda la rivista Arguments, che affronta via via i temi cruciali del tempo: il raffreddamento della lotta di classe nei paesi del blocco socialista, la nuova classe burocratica, la guerra d’Algeria, il gaullismo. Nel 1967, insieme a Roland Barthes e Georges Friedmann, fonda la rivista Communications, di cui è tuttora co-direttore. Nel 1969 trascorre un anno al Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, in California: qui entra in contatto con gli studi genetici rivoluzionati dalla scoperta del DNA che influenzeranno notevolmente la sua epistemologia, la sua visione del mondo e della vita. Il lavoro di Morin si fonda sulla convinzione che il mondo e l’essere umano siano troppo complessi per essere compresi attraverso compartimenti stagni. ‘Il Metodo (1977-2004)’ è la sua opera monumentale in sei volumi in cui ridefinisce il metodo conoscitivo umano e in cui promuove l’idea di una “testa ben fatta”, ovvero un’educazione che insegni a collegare i saperi piuttosto che ad accumularli passivamente. Nel 1987 vince il Premio Europeo Charles Veillon. Nel 1998 è nominato presidente del Comitato scientifico per la riforma dei saperi nelle scuole secondarie superiori. Attualmente è presidente dell’Associazione internazionale per il pensiero complesso (Parigi) e dell’Agenzia europea per la cultura (UNESCO). Instancabile saggista, ha pubblicato numerosissime opere a partire dagli anni Cinquanta.