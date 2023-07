Il biglietto intero costa 5 euro, 3 il ridotto

Come annunciato dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano l’ingresso al Pantheon non è più gratuito. Da oggi, lunedì 3 luglio, si paga 5 euro per il biglietto intero, 3 euro il ridotto. Sono esenti dal pagamento i residenti di Roma. Dopo il boom di afflussi negli ultimi giorni di ingresso gratuito sono stati installati pannelli per le informazioni sui costi e QR code per acquistare i biglietti.

