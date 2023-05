Esponente della corrente del Postmodernismo e docente universitario. Tra i suoi lavori la moschea di Roma e Casa Papanice

È morto l’architetto Paolo Portoghesi, esponente della corrente del Postmodernismo e docente universitario. Aveva 92 anni. Tra i suoi lavori la moschea di Roma e Casa Papanice.

“Ciao Paolo grazie per quello che ci hai donato. Continueremo a leggere l’architettura con i tuoi occhi e a nutrirci della passione che ci hai trasmesso fino agli ultimi giorni di una vita luminosa e sempre lucida. La tua Facoltà di Architettura continuerà a tenere l’attenzione sui temi che ci hai indicato, non ultimi quelli dell’ambiente e del modo in cui abitiamo la terra”, scrive sui social il professore Orazio Carpenzano, preside della Facoltà di architettura dell’Università Sapienza di Roma.

