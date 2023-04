Vernissage il 29 aprile, in occasione del festival di Fotografia Europea

SPAZIOC21 presenta SUBSTRATUM di Gonzalo Borondo. In occasione del festival di Fotografia Europea, l’artista si cimenta con il linguaggio fotografico in uno sviluppo progettuale che ne restituisce una dimensione installativa, dal 29 aprile al 25 giugno 2023. Vernissage il 29 alle 18 in via Emilia San Pietro 21 a Reggio Emilia.

Borondo insiste sul concetto di identità prelevando immagini dall’archivio fotografico personale intercettando l’eco della Storia. Materiali semitrasparenti consentono una compenetrazione spaziale e temporale dei piani, come un diorama capace di restituire una volumetria, una profondità storica ed identitaria. Un modo per ripensare e ricostruire la memoria oltre ad attivare lo sguardo dell’artista e dello spettatore verso un nuovo orizzonte. I testi sono di Andrea Tinterri, Domenico Russo e Veronica Santi.

