'In cammino sul filo delle montagne' toccherà 21 tappe tra luglio e settembre

Un tour che toccherà fra luglio e settembre 21 tappe per lo più localizzate nei comuni montani d’Italia, una giovane compagnia di circo contemporaneo, una staffetta botanica per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. ‘Calvino 100 – In cammino sul filo delle montagne’ è il progetto, ideato da Paolo Stratta con la curatela di Paolo Verri, rispettivamente direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo, sostenuto come migliore progetto speciale di circo contemporaneo del 2023 dal Ministero della Cultura. È stato ideato da Fondazione Cirko Vertigo, polo di formazione professionale e universitaria, unico ente in Italia a rilasciare un diploma di Laurea triennale in circo contemporaneo equipollente in Dams. “È nato da un incontro di due importanti situazioni – spiega Paolo Verri, Presidente della Fondazione Cirko Vertigo – il centenario della nascita di Italo Calvino e la necessità di andare in luoghi piccoli, nell’Italia lontana, nei piccoli centri dove non ci sono teatri e molto spesso non c’è nemmeno il pubblico”. “‘In cammino sul filo delle montagne’ è un tour sostenibile che porta i valori e le immagini di Italo Calvino tradotte attraverso il linguaggio del circo contemporaneo – aggiunge Paolo Stratta, direttore generale della Fondazione Cirko Vertigo – Quasi un giro d’Italia in ottanta giorni dal primo luglio fino al 15 di settembre. Si mescolano le linee della letteratura dei valori e delle origini di Calvino. È un tour sostenibile regione per regione, in collaborazione con l’Università di Torino metteremo anche quei semi cari a Calvino che permetteranno di creare un cammino che resterà negli itinerari turistici attraverso l’effimero dello spettacolo dal vivo, la trasmissione dei saperi delle antiche arti circensi e infine la curatela dell’ambiente e dei territori storici. Un tentativo di far diventare visibili luoghi altrimenti invisibili“. È come se noi partendo dalla Sicilia e arrivando nella sua Liguria, nel suo Piemonte percorressimo le venti regioni alla ricerca della magia che Calvino ha messo nei suoi libri e quindi con Calvino riscopriremo tutte le regioni d’Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata