Fu uno dei collaboratori più longevi della rivista americana

L’ex vignettista della rivista ‘Mad Magazine’ Al Jaffee è morto ieri a Manhattan, all’età di 102 anni. Jaffee, uno dei collaboratori più longevi della rivista, aveva deliziato milioni di bambini con eventi come il Fold-In e ‘Snappy Answers to Stupid Questions’, ritirandosi all’età di 99 anni. Con le sue insolenze sfacciate, Mad era una lettura essenziale per adolescenti e preadolescenti durante l’era del baby-boom. In un periodo di 50 anni a partire dal 1964, praticamente ogni numero presentava nuovo materiale di Jaffee. Le sue parodie pubblicitarie includevano futuri prodotti della vita reale come la riselezione automatica per un telefono e un correttore ortografico per computer.

