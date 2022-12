L'autore Giulio Di Giacomo: "Professione fondamentale per collaborazione pubblico-privato"

E’ stato presentato presso la Sala del Cenacolo di Vicolo Valdina a Roma il libro ‘Relazioni istituzionali e Lobbying – Strumenti di management per Public Affairs‘, di Giulio Di Giacomo. “Una materia che all’apparenza può sembrare nebulosa ma è invece qualcosa di essenziale in termini di importanza e ruolo”, ha dichiarato l’autore a margine della presentazione. “Una formazione manageriale adeguata – ha aggiunto – deve accompagnare qualunque processo di questo tipo, per garantire il riconoscimento di una professione che si sta dimostrando tassello fondamentale per lo sviluppo della collaborazione pubblico-privato”. All’evento, moderato da Federica Pascale, hanno partecipato Annarita Patriarca, deputata e segretario alla Presidenza della Camera, il senatore Marco Scurria, il presidente della Fondazione Ottimisti e Razionali, Claudio Velardi, la docente dell’Università Bocconi, Greta Nasi e Eugenio Santagata, chief public affairs & security officer Tim.

