Presentato il progetto E.Lis.A. Enjoy Lis Art

Presentato nel Salone delle Feste del Museo nazionale di Capodimonte il progetto E.Lis.A. Enjoy Lis Art – Percorsi multimediali inclusivi sul patrimonio artistico e culturale della Campania accessibili per le persone sorde. Sono 26 i video in Lis e Is su alcuni capolavori d’arte della Reggia Museo attivabili mediante QR Code. All’iniziativa hanno partecipato il direttore del Museo nazionale di Capodimonte Sylvain Bellenger, la responsabile didattica del Museo Liliana Uccello e il vicepresidente dell’Ente Nazionale Sordi Francesco Scarpino.

