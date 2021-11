"Diego and I", dipinto nel 1949, è stato venduto da Sotheby's

L’autoritratto “Diego e io” dell’artista Frida Kahlo è stato venduto per 34,9 milioni di dollari da Sotheby’s martedì sera a New York, con una vendita che triplica il record per qualsiasi altro pezzo dell’artista messicana: si tratta della commissione più alta mai pagata per un’opera di un artista latinoamericano.

