E' la prima volta per i celebri monumenti egizi in 4500 anni di storia

C’è anche un’enorme installazione metallica di un artista italiano tra le 10 opere esposte alla mostra d’arte contemporanea che è stata allestita presso le famose piramidi di Giza, in Egitto. L’evento “Forever is now”, in programma dal 21 ottobre al 7 novembre, è il primo nel suo genere nei 4.500 anni di storia dei celebri monumenti della civiltà egizia. “Together“, un’opera d’arte gigante realizzata dall’italiano Lorenzo Quinn, rappresenta due mani che si toccano e attraverso cui si possono vedere le piramidi. “Quando lavoriamo insieme, quando l’umanità lavora insieme, possiamo creare qualcosa di straordinario insieme”, ha detto l’artista.

