Dal 12 ottobre il complesso museale fiorentino torna anche alla massima capienza di visitatori

(LaPresse) Tra un Michelangelo e Velazquez, agli Uffizi di Firenze compare anche un fumetto. Da novembre, 52 autoritratti di artisti di fumetti italiani esposti a Palazzo Ducale a Lucca si muoveranno verso la Galleria degli Uffizi. “Spero che l’esibizione, prima a Lucca e poi agli Uffizi, permetterà all’arte del fumetto di avere la sua indipendenza” spiega Giulia Spagnulo, 25 anni, nome d’arte Zuzu. La mostra è a cura del Lucca Comics&Games. Secondo il direttore del Festival, Emanuele Vietina, “oggi le strisce non sono più qualcosa per pochi o solo per bambini”. Gli Uffizi tornano tra l’altro oggi, martedì 12 ottobre, a piena capienza di visitatori. Il complesso museale torna a ospitare fino a 900 visitatori agli Uffizi, 450 a Palazzo Pitti, 3000 al Giardino di Boboli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata