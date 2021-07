Il quadro, che era stato rubato nel 2012, non si sarebbe danneggiato

Un quadro di Pablo Picasso, rubato nel 2012 e recuperato dalle autorità greche, è scivolato e caduto durante la presentazione ai media. Per fortuna non è rimasto danneggiato. Il dipinto era sparito dalla Galleria Nazionale di Atene e lì tornerà a essere esposto a breve dopo essere stato restaurato. La Testa di donna di Picasso fu rubata assieme all’opera del maestro olandese Piet Mondrian, Stammer Mill with Summer House: entrambi sono stati recuperati nel letto di un fiume in secca appena fuori Atene, avvolti in teli di plastica, dopo l’arresto di un sospetto, un operaio edile di 49 anni. L’opera di Picasso era stata donata dal pittore spagnolo alla Grecia nel 1949 con una dedica “in omaggio al popolo greco” per la sua resistenza contro l’occupazione guidata dai tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata