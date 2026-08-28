Roma: oltre 5 kg cocaina in "biscotti della fortuna", il sequestro della polizia a Fiumicino

Sequestrati oltre cinque chili di cocaina nascosti nei ‘biscotti della fortuna’. La Polizia di Stato ha arrestato all’aeroporto di Roma Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d’imbarco, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. La perquisizione dei bagagli da stiva ha consentito di svelare un inedito e ingegnoso sistema di occultamento: all’interno della valigia sono state rinvenute 127 bustine dorate recanti la dicitura ‘Fortune Cookie’ (i tradizionali biscotti della fortuna), al cui interno erano state inserite confezioni termosaldate in cellophane contenenti cocaina, per un peso medio di circa 40,7 grammi ciascuna e un totale di 5,178 chilogrammi. Tra i bagagli sono stati inoltre sequestrati 7 tubetti di dentifricio e 3 confezioni di caffè, verosimilmente utilizzati nel tentativo di trarre in inganno le unità cinofile ed eludere i controlli di sicurezza.