Valle d’Aosta, recuperati 2 alpinisti bloccati su Dente del Gigante: le immagini dei soccorsi

Si è conclusa nella notte la missione di recupero dei due alpinisti polacchi bloccati sul Dente del Gigante, al confine tra Italia e Francia. I due sono stati portati al rifugio Torino – raggiunto poco dopo la mezzanotte – dove ad attenderli vi erano due tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e un medico. Dal rifugio, sono scesi a Courmayeur con Skyway, qui recuperati in ambulanza e portati in Pronto Soccorso per gli accertamenti diagnostici, che sono in corso. Le loro condizioni sono in fase di valutazione.