Montagna, trovato senza vita uomo disperso in Valbiandino

È stato ritrovato senza vita l’uomo le cui ricerche erano cominciate nel tardo pomeriggio di oggi a Introbio (Lecco) in Valbiandino. Impegnati una ventina di tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Valsassina – Valvarrone, che hanno operato insieme con i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza. L’area esaminata è stata quella della Val Biandino, fino a una quota di circa 1400 metri. Attivati anche gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco con i dispositivi Imsi Catcher a bordo, per localizzare il segnale telefonico. L’intervento è terminato in serata.