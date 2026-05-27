Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 27 maggio 2026

Ultima ora

Montagna, trovato senza vita uomo disperso in Valbiandino

Montagna, trovato senza vita uomo disperso in Valbiandino
Foto d’archivio
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
,

È stato ritrovato senza vita l’uomo le cui ricerche erano cominciate nel tardo pomeriggio di oggi a Introbio (Lecco) in Valbiandino. Impegnati una ventina di tecnici della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico, Stazione Valsassina – Valvarrone, che hanno operato insieme con i Vigili del fuoco e la Guardia di finanza. L’area esaminata è stata quella della Val Biandino, fino a una quota di circa 1400 metri. Attivati anche gli elicotteri di Guardia di Finanza e Vigili del fuoco con i dispositivi Imsi Catcher a bordo, per localizzare il segnale telefonico. L’intervento è terminato in serata.

© Riproduzione Riservata