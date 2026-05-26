Lucca, operaio muore schiacciato da una pressa

Incidente mortale sul lavoro questa mattina poco dopo le 11.30 a Spianate, località del comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L’incidente è avvenuto all’interno della ditta Cora, azienda di prodotti farmaceutici, in via Chimenti.



Nonostante le manovre di rianimazione tentate dai colleghi e subito dopo dai sanitari del 118, per l’operaio non c’è stato alla da fare.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 119 con ambulanza della Misericordia di Altopascio oltre ai tecnici della Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e ai carabinieri.